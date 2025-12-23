櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（来年1月20日に幻冬舎から発売）の屋根裏カットが23日、公開された。ふわふわの白ニットを着て大人っぽく肩出し。はかなさも漂うカットとなった。本作の撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となっている。松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じ