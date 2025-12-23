3COINSのクリスマスアイテムの中でも、毎年人気を集めているツリー飾り。その中でも目を引いたのが、小柄だけれどインパクトのある「組み立てツリー」でした。今回は、実際に組み立てて使ってみたリアルな感想をお伝えします。小さいけれどキュートな飾りがいっぱい！箱を開けると、こんな感じで小分けにパーツが収納されていました。細かいものが意外と多いので、慎重に出していきます。テーブルに並べて数えてみたところ……全部