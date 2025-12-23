3COINSで見つけた、クリスマス気分が盛り上がる人気アイテム 「プレゼントボックス付きくまサンタ」。5歳の子どもがお店でひと目惚れしてから、ずっと気になっていたアイテムでした。今回は、実際に購入して使ってみた正直な感想をお伝えします。ふわふわで優しい手触り、見た目もかわいい！「プレゼントボックス付きくまサンタ」は、赤い毛糸のサンタ帽に、ファー付きの暖かそうなケープを身に着けています。柔らかくてふわっふわ