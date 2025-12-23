◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ女子１回戦瓊浦59―88龍谷富山（23日、東京体育館）初出場の瓊浦（長崎）は、攻守の切り替えの速さを得意とするバスケットで挑んだが、龍谷富山の巧みなパスワークと正確なシュートに苦しみ、初戦突破は果たせなかった。【女子の結果＆組み合わせはこちら】主将の中村果穂（3年）が「初出場ということで、最初は緊張などもあって、ディフェンスの面が良くなかったのです