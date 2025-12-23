昨夜、山形県天童市で乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で男子高校生が死亡したほか、別の１０代の男性が大ケガをし、車を運転していた１人が軽いケガをしました。 警察や消防によりますと、きのう午後１０時ごろ、天童市久野本の主要地方道山形天童線で乗用車と原付バイクが衝突したということです。 この事故で１０代の男性２人が病院に搬送されました。 このうち１人は意識がない