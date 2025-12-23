全国高校バスケットボール選手権（ウインターカップ）が23日、東京体育館などで開幕し、女子1回戦が始まった。【女子の結果＆組み合わせはこちら】【男子の結果＆組み合わせはこちら】開幕戦では八雲学園（東京?）が英明（香川）に94―58で完勝。優勝経験のある小林（宮崎）57―69で鳥取城北（鳥取）に競り負けた。札幌山の手（北海道?）と日本航空（山梨）の強豪校対決は79―78で札幌山の手が競り勝った。23日は男子1回戦の