これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。 下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意ください。 ◆23日(火)これからの天気 昼過ぎまで晴れるでしょう。 夕方以降は次第に雲が多くなりますが、今夜にかけては天気の崩れはない見込みです。 降水確率は、10%前後と低くなっています。 ◆23日(火)の予想最高気温 最高気温は7～11