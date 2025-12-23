22日の夕方、三次市の水力発電所で、70代の男性作業員が地下水路から転落し、死亡しました。事故があったのは、三次市作木町にある中国電力の水力発電所・新熊見発電所です。消防などによるときのう午後5時半ごろ、発電所の地下水路で作業をしていた70代の男性が、水の勢いを調整する深さ約7メートルの減勢槽に転落しました。23日朝まで男性の捜索が続いていましたが、水を抜いた減勢槽の中で男性を発見。その場で死亡が