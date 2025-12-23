地域経済に貢献したとして伊王島でアイランドナガサキを運営するKPG HOTEL & RESORTが「ふるさと企業大賞」に選ばれました。 ふるさと企業大賞は、都道府県などが出資する財団から地域貢献度の高い民間企業に贈られるものです。 受賞したKPG HOTEL & RESORTは、伊王島でアイランドナガサキを運営し、市内の定住人口の増加に寄与していることなどが評価されました。 （KPG HOTEL & RESORT 浅田