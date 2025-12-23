ロレックス女子世界ゴルフランキングは22日、ランキングの算出方法を変更することを発表した。2026年1月5日付の更新から適用となる。【動画】ホームラン大会に飛び入り参加！ バッター渋野日向子変更点のひとつは、出場選手の層の厚さ（Strength of the field＝SOF）にかかわらず、ランキング対象大会で予選通過した選手全員にポイントが付与されること。これまでは各大会フィールドごとのSOFに応じて、ポイントの付与が決められて