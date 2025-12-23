23日（火）夕方以降は西日本の太平洋側で次第に雨。クリスマスイブにかけて広く下り坂となるでしょう。＜23日（火）の天気＞高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。ただ、夕方以降は湿った空気が流れ込み、紀伊半島や四国で雨が降り出す見込みです。24日（水）〜25日（木）にかけて全国的に雨が降りそうなので、クリスマスの買い出しは日中のうちに済ませておくとよさそうです。＜予想最高気温（前日差）＞札幌や