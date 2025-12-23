「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが実業家・進撃のノアさんと離婚したことについて持論を展開した。西村氏は「これは言わせてもらいたい」と切り出した。「僕は本当に家族、特に妻を大事にして幸せにすることが男としていかに大事かと。妻に限らず女性に対して優しくする、幸せにする