記者会見する広島県の横田美香知事＝23日午前、県庁広島県の横田美香知事は23日の定例記者会見で、安全保障政策を担当する首相官邸筋の核兵器保有発言を批判した。「大変残念だ。国是である非核三原則とは相いれず、人類史上初の原子爆弾による惨禍を経験した地として到底容認できない」と述べた。高市早苗首相が見直しを検討する三原則に関し「絶対に守るべきだ」と強調。「政府には被爆地から発信している被爆の実相や平和に