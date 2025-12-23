東京都西東京市の住宅で母子4人が倒れているのが見つかり、死亡した事件で、警視庁が母親名義で契約された都内のマンションで刺し傷のある男性の遺体を発見したことが23日、捜査関係者への取材で分かった。母親の知人とみられる。