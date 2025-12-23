JR名古屋駅近くの交差点で歩行者3人を軽乗用車ではねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪に問われた無職鳴海洋被告（71）は23日、名古屋地裁の初公判で起訴内容を認めた。弁護側は認知症の疑いがあり、刑事責任能力の有無を争うとし、精神鑑定の実施を求めた。検察側は冒頭陳述で、事故時は前夜から運転していたと指摘。現場手前にブレーキ痕はなかったと述べた。弁護側は、事故に関する記憶がほぼな