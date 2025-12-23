上皇さまの誕生日を祝うため、仙洞御所に入られる天皇、皇后両陛下＝23日午前、東京・元赤坂（代表撮影）天皇、皇后両陛下は23日、92歳の誕生日を迎えた上皇さまにあいさつをするため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪問された。正門から車で入る際、後部座席の窓を開けて集まった人に笑顔で手を振った。仙洞御所で祝賀行事が催され、上皇さまは上皇后美智子さまと共に、両陛下や秋篠宮ご一家、両陛下の長女愛子さ