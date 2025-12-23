楽天の西口直人投手が２３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３５００万増の５０００万円でサインした。（金額は推定）２３年秋に右肘のトミー・ジョン手術を受けてオフには育成契約になったが、今年２月に支配下に復帰。開幕から２６試合連続無失点の球団新記録を打ち立てるなど、今季は剛腕が復活した。５２試合に登板して３勝１敗、３１ホールド、防御率１・０７。奪三振率は１２・４３と圧倒的な数字も残し