俳優の高畑裕太（32）が23日までにX（旧ツイッター）を更新。急性胃腸炎から回復したことを報告し、母で女優の高畑淳子（71）の手厚い看病に感謝をつづった。裕太は21日に「多分2日前の深夜に食べたラーメンと炒飯と餃子の油？にあたって急性胃腸炎となり、下痢と、発熱が止まらず、今も意識が朦朧としているのですが、今年もM−1が観れて良かったです」と投稿していた。今回の投稿で「一応体調回復しました」と報告。「件のラーメ