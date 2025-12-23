メ～テレ（名古屋テレビ） 10月に名古屋駅の近くで歩行者3人が車ではねられ死傷した事故で、車を運転していたとされる男は、23日の初公判で起訴内容を認めました。 過失運転致死傷の罪に問われているのは、名古屋市北区の無職、鳴海洋被告(71)です。 起訴状によりますと、鳴海被告は2025年10月、名古屋駅近くの交差点で車を時速72kmから76kmで走行させ、青信号で横断歩道を渡っていた田中幸子さん(当時49歳)をはねて