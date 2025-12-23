今年10月、名古屋駅近くの横断歩道で歩行者3人を死傷させた罪に問われている71歳の男の初公判が23日に開かれ、弁護側が責任能力を争う姿勢を示しました。名古屋市北区の無職・鳴海洋被告(71)は今年10月、軽自動車で名鉄バスセンターの出入口付近を時速72キロから76キロで走行し、横断歩道を渡っていた男女3人をはねて死傷させた罪に問われています。23日に開かれた初公判で、鳴海被告は起訴内容を認めたものの、弁護側