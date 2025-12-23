愛知県と三重県のほとんどの小・中学校では23日が2学期の終業式で、24日からは冬休みです。朝からボール遊びを楽しんでいた名古屋市東区東桜小学校の児童たち。その後の終業式では、「2学期に達成したことやできなかったことを振り返り、次の目標を立ててください」などと話す加賀幸一校長(58)の言葉に静かに耳を傾けていました。この地方の多くの小・中学校は、三重県も23日、岐阜県では26日が終業式です。