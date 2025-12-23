東京午前のドル円は１５６．２９円付近まで円高・ドル安推移。片山財務相の円安けん制発言が円の買い戻しを促している。増発懸念を背景に円債利回り上昇が止まらず、さらなる利回り上昇が危惧されていることは円安要因だが、本日の長期債利回りは２．０５％付近で上昇は落ち着いている。 クロス円も調整安。ユーロ円は１８４．００円付近、ポンド円は２１０．６７円付近、豪ドル円は１０４．１９円まで円売りが巻き