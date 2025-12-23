２３日前引けの日経平均株価は前日比３９円７３銭高の５万０４４２円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億４３２２万株、売買代金概算は２兆４１１億円。値上がり銘柄数は１２５８、値下がり銘柄数は２９９、変わらずは４７銘柄だった。 日経平均株価は小幅高。前日の米国市場で、ＮＹダウは２２７ドル高と上昇したが、為替市場では１ドル＝１５６円台へ円高が進行した。これを受け、東京市場で日経平均株価は小幅