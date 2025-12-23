ドル全面安、ドル円は１５６円２０銭台まで、ユーロドルは１．１７８０台を付ける＝東京為替 ドルはほぼ全面安。円安の調整もあって下げていたドル円は１５６円２８銭を付けた。ユーロドルは朝の１．１７５０台から１．１７８１を付けた。ドル人民元などでのドル安も目立っている。 USDJPY 156.32EURUSD1.1778USDCNY 7.0315