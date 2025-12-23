県は22日、県内の労働組合を対象にした年末一時金＝冬のボーナスの調査結果を発表しました。平均妥結額は60万9000円あまりで現在の算出方法となった2000年以降、最高額となりました。年末一時金の調査は企業と労働組合に情報を提供することで賃金交渉の参考にしてもらおうと毎年実施されています。県の調べによりますと、今年、一時金を要求したのは127組合でこのうち123組合が妥結したということです。平均妥結額は60万9258