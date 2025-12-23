アメリカのトランプ大統領は22日、アメリカ沿岸警備隊が拿捕した南米ベネズエラから出航した石油タンカーの石油について「売るかもしれない」と述べました。トランプ政権は12月に入り、ベネズエラ沖で石油タンカーを2度にわたり拿捕し、マドゥロ政権への圧力を強めています。トランプ大統領は記者から拿捕により押収した石油の行方について問われ、売却や戦略備蓄に使う可能性に言及しました。トランプ大統領：売るかもしれない。