全国の小学5年生と中学2年生を対象にした体力テストで男子については、大分県内がそれぞれ全国1位となりました。 この体力テストは全国の小学5年生と中学2年生を対象に毎年実施されています。 テレビ大分 握力の調査や50メートル走など8項目の実技のほか、アンケート形式で運動習慣などを調べます。 その結果が公表され、県内では小学5年生の男子が4年ぶりに、中学2年生の男子が3年連続で全国1位と