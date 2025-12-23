プレナスは23日、定食レストラン「やよい軒」の2025年度販売数サイドメニュートップ5を発表。1位には玉子焼きが選ばれた。1位は『玉子焼き』、2位『豚汁』、3位『貝汁』、4位『納豆』、5位『生たまご』という結果となった。玉子焼きはふわっとやわらかく、添えられたマヨネーズとの相性が抜群。昨年の年間販売数ランキングでも1位を獲得した。【写真】マヨネーズが合うんです…サイドメニューランキング1位の人気メニュー豚汁