面会する立憲民主党の野田代表（右）とウクライナ最高会議議員のハリーナ・ミハイリュク氏（左）＝23日午前、東京・永田町の党本部立憲民主党の野田佳彦代表は23日、ウクライナ最高会議（議会）議員で対日友好議員連盟共同会長のハリーナ・ミハイリュク氏と党本部で面会し、日本が継続して支援する重要性を伝えた。大相撲でウクライナ出身初の大関となった安青錦に触れ「来年は横綱になり、平和になったふるさとに凱旋してほしい