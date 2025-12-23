東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を巡る地元同意の手続きが完了したことを受け、新潟県の花角知事は23日午後、赤沢経産相に再稼働の容認を伝える方針です。柏崎刈羽原発を巡っては22日、新潟県議会で再稼働容認の判断を示していた花角知事を信任する付帯決議案が可決され、地元同意の手続きが完了しました。花角知事は23日午前に原子力規制庁を訪れ、再稼働の条件として挙げていた安全性向上の取り組みなど7つの項目について確実に