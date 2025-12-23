■これまでのあらすじ昔ながらの価値観に囚われた義父を苦手に思うみゆき。妊娠したみゆきに義父は古いしきたりを次々にごり押ししてくる。みゆきが切迫流産の可能性で絶対安静になっても安産祈願にこだわる義父に、いつもなら逆らわない夫が「いい加減にしてくれ」と声を荒げるが…？お義父さんには逆らえない人だと思っていた夫が、私のために義父に反抗してから数日。その後も義父はずっと夫に連絡をし続けているようでした。こ