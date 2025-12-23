日銀が利上げする中、長期金利は2％を超える高い水準が続いています。円安が進んでいた円相場は、為替介入の可能性が意識され円高にふれる展開となっています。債券市場では、長期金利の指標となる10年物国債の利回りが22日、一時、約27年ぶりの高さとなる2.1％まで上昇し、2％を超える水準が続いています。日銀の利上げのほか、高市政権のもとで2026年度予算案が過去最大規模になり、国債が増発されることへの警戒感も上昇基調に