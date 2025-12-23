¡Ú¡Ö·ëº§¡¢¤Î¤ÁÎø°¦¡£ ÎäÅ°¸æÁâ»Ê¤È¿ÈÂå¤ï¤ê·ëº§¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3´¬¡Û 12·î23Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§880±ß ½©¿å¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö·ëº§¡¢¤Î¤ÁÎø°¦¡£ÎäÅ°¸æÁâ»Ê¤È¿ÈÂå¤ï¤ê·ëº§¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3´¬¤ò12·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï880±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡¢·ëº§ÈäÏª¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÄ¾Á°¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿²Ö²Ç¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¤æ¤«¤ê¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£