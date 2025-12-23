小田急箱根は23日、箱根登山電車の新型車両「4000形」を2028年度に導入すると発表した。新造車両の導入は、2014年の3000形（アレグラ号）以来、実に14年ぶりとなります。引退する「100形」の魂を継ぐ今回導入される4000形は、先日引退が発表された「100形」の後継車両と位置づけられています。開発コンセプトは「心躍る時間（とき）を提供する」。外観は、箱根登山電車として初めてとなる、丸みを帯びた「流面形」の前面形状を採用