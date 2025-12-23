ポプラ社が12月19日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の絵本を発売することを発表した。 【画像】大谷翔平、デコピンに熱烈キス！幸せすぎる“家族写真”公開に「ステキな家族」「大谷さんブラボー！」 「#大谷翔平 選手が絵本作家デビュー！」と投稿されたのは、大谷の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』とデコピンを膝に乗せてほほ笑む大谷の写真