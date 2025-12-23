旧統一教会（世界平和統一家庭連合）が創始者の故・文鮮明（ムン・ソンミョン）氏の墓地をめぐり、現行法違反の疑いで地方自治体の調査を受けていることがわかった。教団が与野党をまたぐ全方位的な政界ロビー活動疑惑で捜査線上に浮上している状況のなか、創始者に関しても新たな事件に巻き込まれた形だ。【関連】「日本の方がマシ。少しは見習え」旧統一教会“解散命令”を羨む韓国本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材