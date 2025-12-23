年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2024年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） スポーツ撮影で実感した機動力の向上 「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」を購入してスポーツ、鉄道、飛行機などを撮影しています。 F2.8通しで全長固定、エクステンダー使用可能のズームレンズです。そして別売りのパワーズームアダプタӦ