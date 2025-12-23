ボストン・セルティックス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2025年12月23日（火）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 103 - 95 インディアナ・ペイサーズ NBAのボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリードし26-35で終了する。第2ク