豆柴「さくらちゃん」が見せた驚きの仕草とは…？！【写真を見る】ワンコが「猫の仕草」！？ 見たことない姿の豆柴「家に猫はいないはず…」そんな言葉とともに投稿された一枚の写真が、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。写っているのは、思わず猫と見間違えそうなワンコの不思議な姿。6万いいねが集まった投稿には、一体どんな光景が写っていたのでしょうか。■思わず二度見した愛犬の姿が話題に「家に猫はいないはずな