「BCNランキング」2025年11月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位P-45P-45（ヤマハ）2位P-225 ブラックP-225B（ヤマハ）3位ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げYDP-165R（ヤマハ）4位ARIUS ホワイトアッシュ調YDP-165WA（ヤマハ）5位Privia ブラックPX-S1100BK（カシオ）6位GO:PIANO88GO:PIANO88（Roland）7位CN201 プレミアムライトオーク調仕上げCN201LO（