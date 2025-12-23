ヴィッセル神戸の権田修一とセレッソ大阪の福井光輝が初対談。両選手が着用するキーパーグローブメーカーreusch（ロイシュ）が企画し、対談後は小学５年生を対象にGKクリニックも行なわれた。ほぼ初対面に近い、という両選手だったが、GKグローブの使用方法やポジショニングについて議論を交わしていくにつれ、会話は滑らかになっていった。プレー中に気をつけることについて、権田は「良いプレーをしたな、という時こそ気を