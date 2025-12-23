受験は算数偏重の時代に突入した。いまや中学入試の合否を左右するのは、配点の5割を占める算数だ。だが、算数のセンスがない我が子に、どう教えればいいのか…。算数オリンピック金メダリストを9年連続で輩出した「りんご塾」代表が、東大も求める“数学力”の育て方を明かす。※本稿は、りんご塾代表の田邉 亨『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。難関校の