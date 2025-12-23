J２のベガルタ仙台は12月23日、真瀬拓海がJ１初昇格を果たした水戸ホーリーホックに完全移籍することを発表した。阪南大を卒業後の2021年に仙台に加入。特別指定時代を含めれば、６シーズン在籍したクラブを離れる。「６年間で本当にいろいろな経験ができました」クラブの公式サイトを通じて、27歳DFはこれまでの日々を振り返る。「自分が加入した年に降格させてしまい、このチームはJ２にいていいチームじゃないと思いなが