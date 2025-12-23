23日未明、三重県亀山市で乗用車と大型トレーラーが正面から衝突する事故があり、乗用車を運転していた33歳の男性が死亡しました。警察によりますと、午前2時前、亀山市和田町で国道1号線を走行していた乗用車が、対向車線の大型トレーラーと衝突しました。乗用車を運転していたのは鈴鹿市に住む会社員・杉原諒一さん(33)で、全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。大型トレー