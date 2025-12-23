【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サカナクションの山口一郎に密着したドキュメンタリー番組『山口一郎 “うつ”と生きる 紅白完結編』が、12月30日26時18分よりNHKで放送されることが決定した。 ■オンエアは『紅白』の本番17時間前 『山口一郎 “うつ”と生きる 紅白完結編』は、2024年に『NHKスペシャル』で放送された、サカナクション山口一郎のドキュメンタリーに追加取材を加えた、99分サイズの続編。