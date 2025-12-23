【その他の画像・動画等を元記事で観る】 台湾の『Vagabond Festival 2025』にて強烈なインパクトを残したのん率いるバンドが、“のん ＆ the tears of knight”とバンド名を冠し、『ARABAKI ROCK FEST.2026』で日本初・凱旋ライブを行うことが決定した。 ■のんからのラブコールでバンド結成が実現！ メンバーは、のん（Gu、Vo）、古市コータロー（Gu）、ウエノコウジ（Ba）、古市健太（Dr）。2024年