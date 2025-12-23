日経225先物は11時30分時点、前日比10円高の5万0430円（+0.01％）前後で推移。寄り付きは5万0310円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0320円）にサヤ寄せする形で、やや売り先行で始まった。寄り付きを安値にロングが入り、現物の寄り付き直後には5万0570円まで買われる場面もみられた。ボリンジャーバンドの+1σ（5万0610円）に上値を抑えられており、買い一巡後は5万0380円～5万0430円辺りでの保ち合いを継続。ただ