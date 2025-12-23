23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万430円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万442.12円に対しては12.12円安。出来高は1万2607枚となっている。 TOPIX先物期近は3424.5ポイントと前日比19.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50430