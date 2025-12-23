ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で正式契約を結んだ村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、本拠地シカゴで入団会見に臨んだ。村上は同球団を選んだ決め手を「（再建期で）僕に合っている、これからのチームだと思うので」と明かし、若手有望株が揃う環境に期待を寄せた。米メディア『ファウル・テリトリー』は同日、予想外の短期契約となった背景と各球団の評価について議論を交わした。 ■