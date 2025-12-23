山口市議会は22日、議員定数を現在の34から32に削減する条例改正案を可決しました。（提案）「議員ひとりひとりが自らを律し定数削減という覚悟ある一歩を市民の皆様に示さなければなりません」12月市議会定例会最終日だった22日。議員定数を現在の34から32に削減する条例改正案が最大会派などの議員3人から提出されました。山口市の議員定数を巡っては、去年9月から議長の諮問を受けた協議会が協議を重ね、「定数削減が望ましい」